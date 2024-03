Tutto ciò che devi sapere per iniziare a prenderti cura della tua pelle

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non è solo una questione estetica, ladi un uomo è molto di più. Parliamo di benessere, di salute e di relax. La vitalitàavviene proprio dal fatto che una buona skincare ti aiuta adi irritazioni, problemi che possono essere causati da rasatura, inquinamento e esposizione alla luce solare. Invece per vanità si può lavorare sui segni del tempo, visibili e non, prevenire ore piccole rughe, macchie solari o perdita di nutrienti del derma. Parliamo anche di relax e benessere, questi piccoli gesti ti aiuteranno aquei pochi minuti per te stesso e svuotare la mente, andando avanti i miglioramenti ti daranno un boost di autostima, tutte caratteristiche da non sottovalutare se si ...