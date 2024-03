Tunisia | Farnesina | ‘fermati 3 cooperanti italiani’**

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tunisi, 4 mar. (Adnkronos) – Lasegnala che treitaliani, impegnati in attività di cooperazione per l?Osc Cesvi in Tunisia, sono stati posti in stato di fermo nei giorni scorsi, insieme ad altro membro dello staff Cesvi, per presunte irregolarità legate a prelievi di denaro da una banca locale. L'articolo CalcioWeb.

Tunisi, 4 mar. (Adnkronos) - La Farnesina segnala che tre cooperanti italiani, impegnati in attività di cooperazione per l'Osc Cesvi in Tunisia, sono stati ... (liberoquotidiano)

Tre cooperanti italiani fermati in Tunisia per «presunte irrogolarità in prelievi di denaro in banca». La Farnesina segue il caso: spiega la Farnesina «Paese il cui sistema bancario mantiene una serie di limitazioni che rendono necessari, per chi vi si trova a operare e abbia necessità di valuta, periodici prelievi di denaro in ...ilmessaggero

Tre cooperanti in stato di fermo in Tunisia. Presunte irregolarità legate a prelievi di denaro: Lo comunica in una nota la Farnesina. I tre cooperanti operano su alcuni progetti in Libia, Paese il cui sistema bancario mantiene una serie di limitazioni ...gazzettadelsud

Farnesina, tre cooperanti italiani fermati in Tunisia: La Farnesina segnala che tre cooperanti italiani, impegnati in attività di cooperazione per l'OSC CESVI in Tunisia, sono stati posti in stato di fermo nei giorni scorsi, insieme ad altro membro dello ...ansa