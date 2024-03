Tumori | una proteina alterata li fa crescere | sarà bersaglio per nuove cure

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una ricerca Italia-Usa svela il ruolo chiave di Cdk9. Giordano (Sbarro Institute): "Già allo studio farmaci mirati"speranze contro il cancro da uno studio Italia-Usa firmato dai ricercatori dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia, guidato da Antonio Giordano, e dell'Istituto nazionaledi Napoli Fondazione Pascale.

