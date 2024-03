Tuffi | ottimi piazzamenti per Jodoin Di Maria e Pellacani Bertocchi nell’ultima giornata a Montreal

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ultimadi gare nella tappa di Coppa del Mondo didi scena a(Canada). Nell’impianto nordamericano un programma intenso e ci sono dei riscontri da segnalare in chiave italiana. Fari puntati infatti sulla Finale del sincro femminile dai tre metri, sull’atto conclusivo maschile individuale dai tre metri e sulla prova finale femminile dalla piattaforma. Chiaraed Elenasono giunte quinte nella gara del sincro, totalizzando lo score di 278.91. Per le azzurre 94.20 il punteggio negli obbligatori e qualche sporcatura nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (56.70). Bene invece con il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (65.70). Vittoria della Cina con la coppia Chen Yiwen/Chang Yani (329.40) a precedere le statunitensi Kassidy ...

