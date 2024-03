Tuchel su Bayern Monaco Lazio | «Non sono preoccupato Ecco perché»

(Di lunedì 4 marzo 2024)a Mediaset: «Non, lafarà una partita molto tattica» Le parole del tecnico delIntervistato dai microfoni di Mediaset, Thomas, allenatore e dei tedeschi,«Laè in vantaggio per 1 a 0, è molto difficile giocare contro una squadra italiana. Sappiamo che dovremmo segnare almeno due gol, lafarà una partita molto tattica e disciplinata. Giochiamo contro una squadra di Sarri, ben allenata e in forma, di solito è molto difficile batterla. Abbiamo bisogno di almeno due gol per passare il turno, questo è l’obiettivo. Nonné fiducioso né, abbiamo studiato gli aspetti che ...

Rummenigge unterstellt Tuchel fehlende Hingabe: Die Amtszeit von Thomas Tuchel als Cheftrainer des FC Bayern München neigt sich dem Ende zu. Im Podcast "TOMorrow Business & Style", der am Montag veröffentlicht wurde, sucht der einstige ...laola1.at

Bayern Monaco-Lazio, i numeri delle trasferte europee con Sarri: Di fronte a Immobile e compagni ci sarà il Bayern Monaco di Tuchel, sempre più separato in casa alla guida di una delle migliori squadre d'Europa. Dopo il pareggio arrivato venerdì sul campo del ...laziopress

Champions: Tuchel, 'contro la Lazio non è una finale per me': Non credo, ma posso dire che nessuno ha più ambizione di me di vincere domani". Lo dice in conferenza stampa Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, alla vigilia della sfida contro i biancocelesti, ...ansa