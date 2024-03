Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tecnico del Bayern: "Non mi piace perdere, dovremo giocare con maggiore convinzione" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "Ci vorrà. Sarà necessario non perdere la testa e non aprirsi completamente. Abbiamo 90 minuti a disposizione e non vediamo l'ora di attaccare. Il tempo è dalla parte della