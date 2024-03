Trump sconfitto | Nikki Haley vince le primarie repubblicane a Washington Il tycoon | «È una palude inutile»

(Di lunedì 4 marzo 2024)ha vinto le. Lo riferisce la Cnn. È il primo successo per la rivale di Donald. La vittoria dellanella capitale americana non...

L'ex ambasciatrice all'Onu è quella con il vantaggio più ampio Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination repubblicana, ma ... (sbircialanotizia)

Trump «è eleggibile». Corte Suprema Usa dà il via libera: l'ex presidente può correre per la Casa Bianca: La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione ...ilmessaggero

Primarie elezioni Usa, arriva il Super Tuesday: come funziona e in quali Stati si vota, la sfida Biden-Trump: Si vota in 15 Stati: tra i dem pochi problemi per il presidente Joe Biden, tra i repubblicani Donald Trump è super favorito su Nikki Haley ...tgcom24.mediaset

La Corte Suprema tiene in corsa Trump nelle primarie, sconfitto a Washington da Nikki Haley: La Corte Suprema Usa ha confermato all'unanimità la legittimità della candidatura dell'ex presidente, bocciando la Corte del Colorado ...metronews