Trump è eleggibile | la sentenza della Corte Suprema

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lo ha stabilito all’unanimità ladegli Stati Uniti, annullando ladel tribunale del Colorado secondo cui Donaldnon era idoneo per il suo ruolo nell’insurrezione del 6 gennaio 2021. Biden: «». Domani l’ex presidente sfiderà Nikki Haley alle primarie del Colorado

