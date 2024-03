Trump «è eleggibile» Corte Suprema Usa dà il via libera | l' ex presidente può correre per la Casa Bianca

In vista delle elezioni di Usa 2024 , il giudice della contea di Cook ( Illinois ), Tracie Porter, ha deciso di escludere Donald Trump dalla competizione per le ... (ilgiornaleditalia)

l’Illinois si aggiunge a Colorado e Maine e squalifica Donald Trump (nella foto) dalle primarie repubblicane per insurrezione a causa del ruolo giocato dall’ex ... (quotidiano)

La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso ... (quotidiano)

La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso ... (quotidiano)

Assalto Capitol, per la Corte suprema Trump è eleggibile: La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione ...ansa

Assalto a Capitol Hill, per la Corte suprema Trump è eleggibile: La Corte suprema Usa conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione ...ansa

Assalto Capitol, per la Corte suprema Trump è eleggibile in Colorado: La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione ...tg.la7