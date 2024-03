Trump | “Dopo la sentenza sul Colorado otterrò l’immunità”

(Di lunedì 4 marzo 2024) WASHINGTON – Donaldesulta per la decisione della Corte Suprema suldichiarando che il prossimo passo sarà “la concessione del”: “Nessun presidente dovrebbe essere incriminato”, ha dichiarato il tycoon in un discorso da Mar-a-Lago. “Joe Biden in coordinamento con il dipartimento di Giustizia ha ordinato ai procuratori locali di accusarmi”, ha aggiunto ‘The Donald’. E ancora: “Sono perseguito da Biden e dalla Casa Bianca”, ha insistito l’ex presidente degli Stati Uniti, insultando con i consueti soprannomi la procuratrice della Georgia, Fani Willism, e il procuratore speciale Jack Smith. L'articolo L'Opinionista.

