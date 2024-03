Trovato morto impiccato a casa di un' amica a Ostia | ipotesi suicidio | lei lo stava ospitando | soccorsi inutili

Un ragazzo di 16 anni è morto travolto da una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria, in Alto Adige . L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio 3 ... (open.online)

Dell'uomo non si avevano notizie dal 22 febbraio , quando non aveva fatto rientro nel suo alloggio. Il cadavere è stato rinvenuto il giorno successivo nel ... (fanpage)

26enne morto in una struttura di Savona, disposta la riesumazione dalla Procura per l'autopsia: Verrà riesumato il prossimo mercoledì 6 marzo il corpo di un 26enne di Ventimiglia, I.D., Trovato senza vita nel suo letto in una struttura di riabilitazione di Savona lo scorso 2 novembre 2023. Il ...savonanews

“Ciao Matteo, ora sei in pace”: Castelletto in lutto per la morte del fioraio di piazza Villa: Così gli abitanti di Castelletto, lunedì mattina, hanno voluto rendere omaggio al “loro” fioraio, il titolare dello storico chiosco di fiori di piazza Villa, Trovato senza vita in strada domenica sera ...genova24