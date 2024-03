Trovate ossa in spiaggia La scoperta del turista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Untedesco, nel corso di una passeggiata domenicale sulladi Paestum, si è imbattuto in una macabra. Sull’arenile l’uomo ha trovato delle: una tibia destra e un piede, ancora calzato da una scarpa da tennis. I resti apparterrebero ad una persona di sesso maschile. Sulla vicenda indaga l’Arma dei carabinieri.

