Triathlon | i convocati dell’Italia per le World Series di Abu Dhabi | gara decisiva per staccare subito il pass olimpico con la staffetta mista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Venerdì 8 e sabato 9 marzo tornerà il circuito delleChampionshipcon la prima tappa dell’edizione 2024: ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti, nella prima giornata si terranno le gare individuali su distanza sprint, mentre nella seconda si disputerà la, in quella che sarà l’ultima prova prima della chiusura del ranking. Sono sette gli azzurriper l’occasione: Ilaria Zane (Overcome), Verena Steinhauser (Fiamme Oro), Alice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro), Gianluca Pozzatti (707), Michele Sarzilla (DDS) ed Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), con quest’ultimo che però non risulta iscritto allaindividuale e dunque prenderà parte soltanto alla ...

Primo appuntamento internazionale del 2024 per il Triathlon : ci si gioca una fetta importante della qualificazione olimpica attraverso il ranking della ... (oasport)

Primo appuntamento internazionale del 2024 per il Triathlon : ci si gioca una fetta importante della qualificazione olimpica attraverso il ranking della ... (oasport)

Triathlon, i convocati dell’Italia per la World Cup individuale e le World Series di staffetta mista di Napier: Primo appuntamento internazionale del 2024 per il Triathlon: ci si gioca una fetta importante della qualificazione olimpica attraverso il ranking della staffetta mista, ad un mese esatto dalla chiusur ...oasport

I convocati grigiorossi di Cremonese-Palermo: Ecco i convocati grigiorossi che domani saranno a disposizione di mister Stroppa, per la partita dello Zini contro il Palermo che avrà inizio alle ore 14.00, gara valida per la 26a giornata del ...sportgrigiorosso

Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: Fabbri e Furlani leader, Dosso all’assalto, Iapichino c’è: Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.oasport