(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Al via inla discussione generale del ddl 1261 sull'della Repubblicana al Protocollo addizionale alla Convenzione suldi trasportodisu strada (Cmr) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 e già approvato dal Senato.

Trasporti: in Aula a Montecitorio adesione Italia a contratto internazionale merci: Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Al via in Aula a Montecitorio la discussione generale del ddl 1261 sull'adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di traspo ...lanuovasardegna

Elezioni Castel Maggiore. Negri scende in campo: "Priorità: sicurezza e Trasporti” | VIDEO: “Non amo parlare, sono un uomo concreto che porta fatti e competenza” e così che il chimico apre il suo intervento in Aula piena di sostenitori ... sua campagna elettorale sono “sicurezza e trasporto ...bolognatoday

Gerardo e Viviana Sacco illuminano Aula Magna Università Mediterranea Reggio Calabria: Nell'incantevole scenario dell'Aula Magna 'Ludovico Quaroni', Plesso di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ieri si è dipinta una mattinata destinata a lasciare un'impronta p ...adnkronos