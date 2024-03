Traffico Roma del 04-03-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati nuova segnalazione di incidente code sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra Portonaccio e via Togliatti in direzione del Grappa lo stesso sul Raccordo Anulare cudia tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina per un incidente avvenuto in prossimità dell’uscita 12 Centrale del Latte brevi code pertra BivioFiumicino e Aurelia esterna si rallenta tra le uscite Laurentina bivio diramazione diSud sul viadotto della Magliana Abbiamo pure da via Laurentina verso viale Isacco Newton ancorain tangenziale verso San Giovanni code viale di Tor di Quinto e Salaria e tra Prenestina e viale Castrense in carreggiata opposta in direzione dello stadio file tra Tiburtina e Nomentana la polizia locale segnala un incidente su ...