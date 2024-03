Traffico Roma del 04-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto disagi lungo il tratto Urbano dellaL’Aquila per un incidente precedentela risolto code tra il bivio per la tangenziale est e via Fiorentini nei due sensi di marcia torniamo alintenso sulla Cassia con code tra Olgiata La storta e tra la Giustiniana Tomba di Nerone sul raccordo incolonnamenti in interna tra Cassia e salari e tra Nomentana e video per la 24 in esterna ci sono con la Pontina è Casilinae fila in tangenziale est verso San Giovanni code tra Corso di Francia e Salaria auto in finlandese sensi di marcia dal bivio con la 24 viale Castrense resta chiusa per di testo della sede stradale via Frontino 3 a via Attilio zuccagni Orlandini e via Augusto Dulceri trasporto ritardi per il servizio della termini-centocelle lo stesso per le metro B e B1 in ...