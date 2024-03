Traffico Roma del 04-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria della Capitale non molto ilregistrato non mancano i disagi cominciamo però dal raccordo anulare Qui abbiamo tratto in carreggiata Athena zona sud perintenso però le uscite Laurentina e Appia sulla Flaminia incolonnamenti tra Riano e Castelnuovo di Porto nelle due direzioni vi sono dei lavori per lo stesso motivo abbiamo incolonnamenti anche sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo anche questo caso nelle due direzioni in città la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Torrevecchia nei pressi di via Augusto Giannelli inevitabili disagi in direzione di Monte Mario ci sono poi con una mente permolto intenso in via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII fino al ...