Traffico Roma del 04-03-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 4 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Verifiche Tecniche tra Lungotevere in Sassia Piazza della Rovere La Rampa resta chiusa alin direzione del Gianicolo a Monteverde per problemi al manto stradale è chiusa via Federico Ozanam sono da te le linee 4444 scuola e 982 nuovo cantiere per la manutenzione della rete tranviaria sono partiti questa mattina il ha per rinnovare la pavimentazione lungo la sede tranviaria di Ponte Matteotti al momento è chiusa la corsia tranviaria che vada Prati in direzione del Lungotevere delle Navi i bus sono dei beati lungo ponte Nenni nelle notti di lunedì e martedì il ponte sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia a tutti i veicoli a San Lorenzo proseguono invece lavori per la sostituzione binario all’altezza dell’incrocio tra via dei Reti e viale dello Scalo di ...