Traffico Roma del 04-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione sta gradualmente diminuendo illungo la rete viaria della città metropolitana diil bloccopresente non sta provocando particolari disagi alla circolazione attenzione presso Lungotevere in Sassia dove la polizia locale segnala un incidente conrallentato in prossimità di Ponte Principe Amedeo di Savoia altro incidente questa volta in via cazzrallentato tra il raccordo è via di Grottarossa direzione centro iniziati questa mattina i lavori di potatura lungo viale Somalia con la strada che rimane chiusa altra via Salaria e largo Forano In quest’ultima sezione lavori che si protrarranno fino alle ore 16 in Prati proseguono i lavori in via Ottaviano con strada chiusa e la ...