Traffico Roma del 04-03-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 4 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la manutenzione della rete tranviaria sono iniziati oggi lavori per rinnovare la pavimentazione della sede tranviaria sul ponte Matteotti Al momento la corsia tranviaria è chiusa da Prati al potere delle navi i bus Sono deviati lungo ponte Nenni nelle notti di lunedì 11 e martedì 12 marzo è prevista la chiusura totale del Ponte In entrambe le direzioni saranno quindi deviat e 10 linee di bus Verifiche Tecniche in corso sulla rampa del Sangallo tra Lungotevere in Sassia Piazza della Rovere di fronte al ponte pasa La Rampa è chiusa alin direzione del Gianicolo a Monteverde invece per problemi al manto stradale è chiusa via Federico Ozanam tra via Fabiola e via di Donna Olimpia Sono deviati i Busto dettagli sulmobilita.it In ...