Traffico Roma del 04-03-2024 ore 10 | 00

(Di lunedì 4 marzo 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione trafficato il grande raccordo anulare in carreggiata interna con le code a tratti tra le uscite dell’ospedale Sant’Andrea e via Tiburtina rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra l’uscita per laFiumicino e Appia a seguire il rallentamenti tra l’uscita di via Tuscolana è l’uscita per la 24-l’aquila-teramo passiamo sulla tangenziale per segnalare code pertra l’uscita di via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio Olimpico è ancora code tra l’uscita di via Lanciani e viale Castrense direzione San Giovanni e la polizia locale Ci segnala un incidente in viale del Muro Torto la pizza del Galoppatoio in direzione Flaminio conrallentato sullaFiumicinorallentato tra il raccordo ...