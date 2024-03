Tper | anche sulle linee extraurbane il biglietto del bus si paga con carta di credito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna, 4 marzo 2024 – In un mondo sempre più orientato verso la digitalizzazionesi ritaglia uno spazio di rilievo implementando il servizio dimento ‘contactless’. I validatori verde smeraldo, che nei mesi scorsi sono stati via via installati sull'intera flotta extraurbana, saranno ufficialmente operativi da venerdì 8 marzo, ma si accenderanno già il 6 marzo per una fase attiva di test aperta all'utenza. Nei due giorni di test sarà comunque possibilere utilizzando la modalità contactless: le due giornate serviranno principalmente per verificare sul campo eventuali problemi e correggerli. “È frutto di un investimento di 3 milioni di euro per l’estensione delmento con le carte all’extraurbano e ...