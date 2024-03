(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 4 marzo 2024 - Nuoveinper la misura 19 - Leader del Programma di sviluppo(Psr), nato perl'economiacon i progetti di rigenerazione delle comunità: con l'ultima iniezione di tre, approvata dalla Giunta regionale, arrivano a diecileche verranno ridistribuite fra i Gal (Gruppi di azione locale) che così, spiega la Regione in una nota, avranno nuovi piani finanziari per i Progetti di rigenerazione delle comunità. La cifra rappresenta un sesto dei fondi previsti per la programmazione 2014/2022, e può finanziare 47 progetti. "Abbiamo predisposto uno schema di bando comune a tutti i Gal partecipanti, mantenendo comunque particolari elementi di specificità, tipici dei singoli ...

Toscana, salgono a 10 milioni le risorse per sostenere l’economia rurale: Firenze, 4 marzo 2024 - Nuove risorse in Toscana per la misura 19 - Leader del Programma di sviluppo rurale (Psr), nato per sostenere l'economia rurale con i progetti di rigenerazione delle comunità: ...lanazione

Questi 3 magnifici Borghi Longobardi si trovano in Toscana. Scoprili subito!: La Toscana è davvero una terra magica ... in cui vivere un’esperienza indimenticabile, salendo su una delle torri del borgo. Come la Torre Grossa, la più alta di San Gimignano, da cui immergersi con ...stylosophy

"Sono cambiato". Ma è sempre il dissacrante e sboccato Angelo Duro: Il comico palermitano torna a Firenze con lo spettacolo che lo ha consacrato: lunedì e martedì all’ex Tuscany Hall ...lanazione