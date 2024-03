Tornano i finti SMS DHL per pacco trattenuto e in attesa di consegna | come comportarsi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ci risiamo ancora una volta: dei nuoviSMS DHL sono in arrivo sui telefoni degli italiani, con le comunicazioni farlocche relative a pacchi trattenuti e indi. Abbiamo imparato a conoscere un simile raggiro negli scorsi mesi e la trappola è ricomparsa per mietere nuove vittime. A discapito del noto corriere DHL appunto, dei cyber criminali senza scrupoli tentano di raggirare i malcapitati di turno e la loro strategia è alquanto pericolosa. Capiamo esattamente qualche rischio abbiamo davanti ai nostri occhi. L’immagine di inizio articolo presenta la tipologia di SMS in arrivo, identica a quella proposta o (nella sostanza) molto simile. Tanti italiani attendono spesso dei pacchi al loro domicilio, dunque ricevere un messaggio di simile fattura non rappresenta affatto un’anomalia. La paura di non ricevere quanto ...