Torna ‘Faking It – Bugie Criminali’ | da Elena Ceste a Cogne | i nuovi casi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dal 5 Marzo alle 21.25 su NOVEFaking It –Criminali, la serie true crime in otto puntate condotta da Pino Rinaldi. Pino Rinaldi e la sua squadrano ad analizzare alcuni deipiù complessi della cronaca nera italiana studiando il linguaggio e il comportamento degli assassini. Al fianco di Rinaldi ci saranno ancora una volta la profiler Margherita Carlini (psicoterapeuta e criminologa forense), il listener Felix B. Lecce (esperto in comunicazione forense) e il watcher Diego Ingrassia (esperto in analisi emotivo-comportamentale). In ogni puntata Pino Rinaldi tiene le fila della narrazione con la cronaca dettagliata della vicenda, mentre i tre esperti si concentrano sull’analisi di interviste, testimonianze, intercettazioni ambientali e fotogrammi che riprendono i colpevoli. Lo scopo è ...

Torna Faking it - Bugie criminali, la serie true crime: Torna dal 5 marzo alle 21.25 su Nove 'Faking It - Bugie criminali', la serie true crime in otto puntate condotta da Pino Rinaldi, giornalista e storico inviato di Chi l'ha visto, che in ogni puntata ...ansa

TMW - Raspadori, un gol per la fiducia e ora spera di riprendersi l'Italia: Una liberazione. Per il Napoli che Torna a vincere fra le mura amiche e lo fa battendo una big. E per Giacomo Raspadori. La formazione campione d'Italia conquista la sua seconda vittoria consecutiva ...napolimagazine

TV - Pino Rinaldi Torna con i nuovi casi di "Faking IT- Bugie criminali" su Nove dal 5 marzo: Torna a partire dal 5 Marzo alle 21.25 su NOVE “Faking IT – BUGIE CRIMINALI”, la serie true crime in otto puntate condotta da Pino Rinaldi, giornalista e storico inviato di Chi l’ha visto, che in ...napolimagazine