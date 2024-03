Tonfo della FeralpiSalò | salvezza più lontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lanon conquista la seconda vittoria consecutiva con una ligure e, dopo il blitz vincente a La Spezia, si arrende alla Sampdoria. Il 3-1 finale in favore dei blucerchiati di Pirlo e del suo staff bresciano frena la rincorsa dei gardesani, che scivolano a 4 punti dai play out e a 9 dalladiretta. Nonostante l’amaro verdetto, la partita del "Garilli" si apre mettendo in bella mostra una formazione verdeblù propositiva e manovriera, ma all’8’ Felici atterra in area Verre e l’arbitro assegna un rigore che De Luca trasforma con una secca sventola. La formazione di Zaffaroni cerca di reagire e punge con Manzari e Balestrero, ma al 18’ Verre lancia De Luca, che si libera davanti a Pizzignacco e lo trafigge. Il doppio svantaggio non induce alla resa la Feralpi che tenta di raddrizzare la situazione, ma non riesce ad andare oltre un paio ...