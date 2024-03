Tomasi | tunnel sotto porto di Genova è il più grande in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Ilsubportuale diè il primomarino realizzato in Italia, il piùine il quarto al mondo per diametro". Lo halineato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Robertopresentando il progetto alla cerimonia che ha segnato questa mattina il via ufficiale ai lavori con la demolizione di un capannone da 25 mila metri quadrati. Ilè lungo 3,5 chilometri, quasi come il progetto del ponte sullo stretto di Messina, lungo 3,6 chilometri, e i veicoli potranno viaggiare fino a 70km/h. E' l'opera principale di compensazione del crollo del Ponte Morandi che Autostrade per l'Italia ha inserito nell'accordoscritto con Ministero delle Infrastrutture, Regione ...