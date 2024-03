Tocchi a Rossi a Bruxelles | Stop alla rotazione e ai terreni non coltivati

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Le opzioni che la Commissione europea vorrà attuare sono un timido passo in avanti rispetto alle richieste presentate da Confagricoltura". Attilioe Paolo, rispettivamente presidente e direttore di Confagricoltura Grosseto, sono stati a, a perorare le proposte che l’associazione del mondo agricolo ha presentato nel contesto del Consiglio Agricoltura della Unione Europea, temi emersi dall’assemblea provinciale straordinaria. "Adesso – dicono– ci aspettiamo la messa a punto di un calendario preciso per le decisioni da assumere ai fini di una reale semplificazione degli oneri burocratici della Pac, in linea con le richieste degli agricoltori". "In particolare – dicono ancora – abbiamo rilevato che le critiche espresse dai ministri hanno riguardato due obblighi ...

L'elefantino rosa con gli occhi azzurri è stato filmato mentre giocava per la prima volta: Un elefantino rosa è stato avvistato mentre giocava con altri giovani animali nel Kruger National Park in Sud Africa. Cos’ha di speciale Gli animali che sembrano diversi sono in realtà esclusi dai lo ...giornaledipuglia

