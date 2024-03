Tirreno-Adriatico 2024 | scoppia la polemica sui nuovi caschi della Visma-Lease a Bike

(Di lunedì 4 marzo 2024) Camaiore, 4 marzo– Lasi è aperta con il successo di Juan Ayuso, che ha beffato Filippo Ganna, il grande favorito di giornata, per appena 1'': un'inezia che però diventa importante in un ciclismo in cui i dettagli fanno sempre più la differenza, come emerso anche daia dir poco 'particolari' esibiti durante la cronometro di apertura59esima edizioneCorsa dei due Mari. I dettagli A spiccare su tutte le altre squadre come sempre è la, che nel giro di poco tempo sarebbe diventata il maggiore bersaglio di critiche e osservazioni piuttosto aspri tra popolo degli appassionati, che hanno usato i social per esprimere il proprio dissenso, e anche addetti ai ...

Tirreno-Adriatico. AYUSO: «UNA VTTORIA CHE VALE DOPPIO IN UNA CORSA PER ME MOLTO IMPORTANTE»: Juan Ayuso è il ritratto della felicità quando arriva in sala stampa fasciato dalla maglia azzurra: «È fantastico vincere la cronometro nella corsa WorldTour di una settimana più importante che ci sia ...tuttobiciweb

Pagelle Tirreno-Adriatico 2024: Ganna non è bocciato, ora Tiberi va valutato in montagna: PAGELLE Tirreno-Adriatico 2024 Lunedì 4 marzo Juan Ayuso, 9: non è uno specialista, ma nelle prove contro il tempo va davvero forte. Lo scorso anno si era imposto in una cronometro di quasi 19 km al ...oasport

Tirreno-Adriatico: crono ad Ayuso, Ganna beffato per 1": Juan Ayuso vince la prima tappa ed è il primo leader della Tirreno-Adriatico 2024. Il corridore dell'UAE Team Emirates è stato autore di una splendida prova nella cronometro inaugurale di Lido di ...ansa