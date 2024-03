Tirreno Adriatico 2024 | Juan Ayuso | “Penso di aver vinto la crono nella prima parte”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024)comincia con il piede giusto la sua: lo spagnolo vince lametro inaugurale a Lido di Camaiore beffando Filippo Ganna per appena un secondo. È lui quindi lamaglia azzurra, in una giornata non brillantissima per Jonas Vingegaard che chiude nono. Queste le parole dello spagnolo per analizzare questa giornata: “Questa è una splendida vittoria e una grande soddisfazione che mi dà motivazione e stimolo anche per le prossime tappe. La concorrenza era alta, gli avversari erano forti e io ho avuto la meglio, è una bella gioia”. “Non sapevo all’inizio se avessi potuto o meno vincere questametro, ho cercato di dare tutto nel primo tratto e poi sapevo di dover mantenere quel vantaggio da Viareggio al rientro, ma credo di ...