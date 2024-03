Tirreno-Adriatico 2024 | Jonathan Milan | “Ho addirittura pensato a vincere | sono contento Ora le volate”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nella giornata della beffa di Filippo Ganna, secondo per un secondo nella cronometro d’apertura dellavinta da Juan Ayuso, può gioire un altro componente del quartetto d’oro di Tokyo. È stato sorprendente infattiche ha agguantato una preziosissima terza piazza in una prova contro il tempo, non la sua specialità. Gara super per il friulano della Bahrain-Victorious, sul podio a soli 12” di ritardo dalla vetta. La distanza breve (10 chilometri) l’ha sicuramente favorito, ma in ogni caso è un risultato da segnalare. Le sue parole: “Questo è un buon modo per iniziare la gara e per essere sicuro di essermi lasciato alle spalle i problemi gastrointestinali patiti settimana scorsa. Dopo un paio di giorni di riposo e recupero, ho lavorato per affinare nuovamente la mia condizione ed essere ...