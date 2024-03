Tirreno-Adriatico 2024 | Filippo Ganna | “Speriamo di riuscire a tornare a vincere”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una beffa, per un solo secondo:è tornato a correre al meglio a cronometro dopo un inizio di stagione non esaltante a causa di qualche malanno fisico, però purtroppo non è riuscito a trovare il terzo successo di fila a Lido di Camaiore nella prova contro il tempo d’apertura della. Qualche piccolo dettaglio a privare il due volte campione del mondo della Ineos Grenadiers della vittoria nei confronti di un super Juan Ayuso.può ritenersi comunque soddisfatto vista la condizione in crescendo che potrà sfruttare nei prossimi appuntamenti. Le sue parole nel dopo gara: “Penso che per un secondo siamo già migliorati rispetto all’ultima volta, quindi siamo felici. Bisogna continuare a lavorare,dia ...

Pagelle Tirreno-Adriatico 2024: Ganna non è bocciato, ora Tiberi va valutato in montagna: L’uomo che non ti aspetti: Filippo Ganna era il super favorito ed era carico per conquistare per la terza volta consecutiva la cronometro individuale di Lido di Camaiore, ad aprire la Tirreno-Adriatic ...informazione

Tirreno-Adriatico: crono ad Ayuso, Ganna beffato per 1": Juan Ayuso vince la prima tappa ed è il primo leader della Tirreno-Adriatico 2024. Il corridore dell'UAE Team Emirates è stato autore di una splendida prova nella cronometro inaugurale di Lido di ...ansa

Tirreno-Adriatico. AYUSO: «UNA VTTORIA CHE VALE DOPPIO IN UNA CORSA PER ME MOLTO IMPORTANTE»: Juan Ayuso è il ritratto della felicità quando arriva in sala stampa fasciato dalla maglia azzurra: «È fantastico vincere la cronometro nella corsa WorldTour di una settimana più importante che ci sia ...tuttobiciweb