Thiago Motta in conferenza stampa dopo la straordinaria vittoria in rimonta in Atalanta-Bologna, ha parlato della prossima sfida con l’Inter, non pensando ... (inter-news)

Thiago Motta fa volare il Bologna e può scalzare Allegri: quotato il futuro alla Juve, inseguono Napoli e Milan: Tutti pazzi per Thiago Motta. L`ex centrocampista sta facendo volare il Bologna, saldamente quarto dopo la vittoria sull`Atalanta, e secondo i bookmaker potrebbe.calciomercato

Atalanta-Bologna e corsa Champions, Luppi: “La squadra di Motta merita il quarto posto più di chiunque altro”: Atalanta-Bologna un match da Champions: Luppi a Tag24 “Non penso alla Champions” ha assicurato Thiago Motta al termine dell’ennesimo match vinto, questa volta contro una diretta concorrente come ...tag24

Nessun dramma per il ko con l’allievo Motta: la grandezza del Gasp in una sola frase: Gian Piero Gasperini, con rimarchevole onestà intellettuale, ha reso onore al merito dell’ex allievo in campo dei tempi del Genoa, Thiago Motta, vincitore in rimonta nello spareggio per il quarto post ...calcioatalanta