(Di lunedì 4 marzo 2024) Debutterà lunedì 4 marzo insu Sky e in streaming solo su NOW THE– ILDELe attesaHBO in sei episodi con la vincitrice del Premio Oscar®.Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears (episodi 1, 2, 4) e Jessica Hobbs (3, 5, 6), la serie Sky Exclusive è una dark comedy in sei episodi con un grande cast che comprende, accanto a, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.La serie racconta un anno tra le mura deldi un moderno e fittizioautoritario europeo. Al centro la figura della potente Cancelliera Elena Vernham (), che però si trova ...

The Regine - Il palazzo del potere, l'attesissima serie Hbo con protagonista il premio Oscar Kate Winslet sta per debuttare su Sky e NOW. Kate Winslet , ... (today)

Gli ultimi anni non hanno regalato molta satira politica, ma ora la miniserie The Regime - Il palazzo del potere mira a rinvigorirla mettendo in campo una ... (gqitalia)

The Regime, Il Palazzo del Potere - Nuova Miniserie con Kate Winslet in Esclusiva Sky e NOW: Debutterà lunedì 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW THE Regime – IL PALAZZO DEL POTERE, nuova e attesa miniserie HBO in sei episodi con la vincitrice del Premio Oscar® Kate Winslet ...digital-news

Guida TV Sky e NOW 3 - 9 Marzo: Sky Cinema Sergio Leone, The Regime, Pechino Express: Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, ...digital-news

Gaza war will prove fruitless for Israeli Regime: Hezbollah official: Senior Hezbollah official Ibrahim Amin al-Sayyed says the ongoing war in Gaza has led to no political or military outcomes for the Israeli Regime.en.abna24