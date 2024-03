The Regime | Il Palazzo del Potere - Nuova Miniserie con Kate Winslet in Esclusiva Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Debutterà lunedì 4 marzo insu Sky e in streaming solo su NOW THE– ILDELe attesaHBO in sei episodi con la vincitrice del Premio Oscar®.Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears (episodi 1, 2, 4) e Jessica Hobbs (3, 5, 6), la serie Sky Exclusive è una dark comedy in sei episodi con un grande cast che comprende, accanto a, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.La serie racconta un anno tra le mura deldi un moderno e fittizioautoritario europeo. Al centro la figura della potente Cancelliera Elena Vernham (), che però si trova ...