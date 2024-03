Terra Amara | spoiler 4 marzo | Sermin e Betul ai ferri corti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le anticipazioni inerenti alla nuova puntata di, in programma lunedì 42024, fanno sapere che Fikret verrà ferito durante la guerra civile in Libano, e finirà in ospedale. Glirivelano inoltre che, continuerà ad essere piuttosto ostile nei confronti di: nel corso del nuovo appuntamento della soap la caccerà di casa. Colak continuerà a portare avanti i suoi affari con grande disinvoltura, intenzionato a prendere parte ad una gara d’appalto piuttosto importante. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla nuova puntata dello sceneggiato ambientato in Turchia., Fikret in ospedale, Fikret in ospedale,ostile conNel corso della puntata di ...