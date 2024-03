Terra Amara non va più in onda il pomeriggio | arriva Endless Love

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ebbene sì, neldi Canale 5 non ci sarà più. Stop alla soap opera turca con protagonisti gli abitanti di Cukurova all’appuntamento pomeridiano, almeno per ora. Infatti, gli episodi andranno insolo in prima serata, una volta a settimana. Si allunga, dunque, l’attesa per il finale della storia di Zuleyha, ora signora di Cukurova. A prendere il posto dell’amatissima soap opera è, una grande novità per i telespettatori Mediaset.stop programmazione, quando va in: al suo postoLeggi anche:anticipazioni puntate dall’11 al 16/03: Nihan si sposa Leggi ...