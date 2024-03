Tensione superficiale | dove è stato girato il film?

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ilitaliano del 2019in Trentino Ato Adige, in particolare tra Merano, Bolzano, Malles e Resia. Ambientato tra la Val Venosta e l’Austria, L’ispirazione per la trama è stata tratta da un’intervista che il regista Giovanni Aloi ha letto riguardante una ragazza che conduceva una doppia vita da prostituta in Austria, tenuta segreta da tutti. Nel, insoddisfatta e esausta del suo lavoro malpagato come receptionist nell’albergo sul lago di Resia, Michela decide di dare una svolta alla sua vita dopo un incontro fortuito, diventando prostituta nel fine settimana, dall’altra parte del confine, in Austria,le ragazze sono tutelate dalla legge e pagate generosamente. Frame tratto dal...

Il film Tensione superficiale in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, Chili, RakutenTv, RaiPlay, MyMovies One.

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 4 Marzo, in prima serata: Tensione superficiale (Drammatico) in onda alle 21.15 su Rai 5, un film di Giovanni Aloi, con Cristiana Dell'Anna, Francesca Sanapo, Benno Steinegger, Philipp Peter Heidegger, Katja Lechthaler, Hannes

