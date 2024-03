Tennis | Torneo Austin Yuan vince finale tutta cinese con Wang

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) La testa di serie numero 8 si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 7-6(STATI UNITI) - Yueha vinto il titolo dell'"ATX Open",Wta 250 con 267.802 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in cemento del Westwood Country Club di, in Texas. In una