Tennis | Rublev graziato dopo la squalifica a Dubai | pagherà una multa | ma otterrà punti e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nonostante lanella semifinale dell’Atp 500 di, Andreynon verrà privato – come da regolamento – deie del montepremi relativi al torneo. Ilta russo –toaver insultato un giudice di linea nel match contro Bublik – ha infatti vinto il ricorso ed ha potuto incassare l’assegno da 145.363 euro (ai quali vanno però sottratti i 33.500 di), oltre ai 200che gli consentono di restare in quinta posizione ed evitare di subire il sorpasso di Alexander Zverev. “Il comitato d’appello ha concluso che, oltre alla rinuncia per forfait, le sanzioni consuete associate a un’inadempienza – vale a dire la perdita diin classifica e del premio in denaro per l’intero ...