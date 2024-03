Tennis | incertezza sul caso “Rublev” | la necessità della chiamata automatica per prevenire problemi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unche fa discutere. La squalifica comminata ad Andrey, nella semifinale dell’ATP500 di Dubai, ha alimentato non poco il dibattito tra addetti ai lavori e appassionati. Se è vero che la reazione del russo nei confronti del giudice di linea sia stata esagerata e degna quantomeno del warning come in altre circostanze (vedi lo stessocontro i fotografi a Shanghai nel 2023), desta qualche perplessità il default contro il russo sulla base di quanto avrebbe detto in russo nei confronti del citato giudice di linea. “Debil“, sarebbe questa la parola russa pronunciata dalta moscovita nel match contro il kazako Alexander Bublik. Un’ingiuria (deficiente, ritardato mentale), così è stata interpretata, e per questo è stato punito per “verbal abuse“.ha negato di essersi espresso ...