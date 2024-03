Tennis | classifica Atp | passi avanti per tre azzurri | Jannik Sinner n 3

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 4 marzo 2024) Balzo ine best ranking Atp per treti italiani - Flavio Cobolli (n.62), Luciano Darderi (n.73) e Matteo Gigante (n.148) - nella nuova graduatoria pubblicata oggi, che nella top 10 non vede particolari cambiamenti se non il ritorno al n.9 del norvegese Casper Ruud grazie alla finale raggiunta ad Acapulco. L’imminente Masters 1000 di Indian Wells potrebbe proiettare...