Tennis | Austin | primo titolo Wta per la cinese Yuan Yue

(Di lunedì 4 marzo 2024) LataYue ha vinto il suoWta battendo in finale adla connazionale Xiyu Wang per 6-4 7-6. La 25enne n.68 al mondoha avuto bisogno di sette match point sul cemento texano per ottenere il suo miglior risultato, dopo aver raggiunto la finale di Seul lo scorso anno. La 22enne Wang (n.64) non ha mai vinto unWta. (ANSA-AFP).

Comincia male, l’avventura sul cemento americano di Lucia Bronzetti . La tennista verucchiese ha perso al primo turno al Wta 250 di Austin , in Texas, l’Atx ... (sport.quotidiano)

Avanzano le due favorite del tabellone, esordio ok anche per Collins e Wang AUSTIN (STATI UNITI) - L'ucraina Anhelina Kalinina e la statunitense Sloane ... (ilgiornaleditalia)

La statunitense cede in due set alla Sevastova AUSTIN (STATI UNITI) - secondo turno fatale per Sloane Stephens all'"ATX Open, Wta 250 da 267.802 dollari che ... (ilgiornaleditalia)

L'ucraina, testa di serie numero 1, ha battuto la francese Diane Parry in tre set AUSTIN (STATI UNITI) - Definito il quadro delle semifinali dell'"ATX Open, ... (ilgiornaleditalia)

Sono giunti alle battute conclusive i due tornei Wta in programma questa settimana, che precedono il Sunshine Double, e le sorprese non sono mancate. In quel ... (sportface)

WTA Austin: Wang-Yuan, finale tutta cinese in Texas: Eliminate in semifinale Kalinina e Schmiedlova. L'ex numero 1 junior batte la prima favorita in gara. Yuan domina Schmiedlova ...ubitennis

Atp Acapulco - De Minaur supera Ruud e vince il titolo. A Santiago finale Tabilo-Baez: La finale si gioca nella serata di domenica 3 marzo alle ore 23 italiane. Wta San Diego e Wta Austin: ecco le due finali femminili Si giocherà tra Katie Boulter e Marta Kostyuk la finale del torneo ...tennisworlditalia