Tennis | Alcaraz piega Nadal nell' esibizione di Las Vegas

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Giocare contro Rafa è sempre speciale per me", ha detto il più giovane spagnolo LAS(USA) - In unatutta spagnola che non ha tradito le attese a Las, Carlosbatte 3-6 6-4 14-12 un Rafaelmigliore di quanto anche lui stesso avrebbe immaginato. "Giocare contro Raf