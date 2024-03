Tavola primaverile | idee per la mise en place

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2023 – C’è una celeberrima citazione della temibile Miranda Priestly de ‘Il diavolo veste Prada’ che recita quanto segue: “Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura!”. Si tratta di una frase entrata negli annali del cinema, e che si potrebbe anche utilizzare in tutte quelle occasioni in cui ci prepariamo ad accogliere la bella stagione sulle nostre tavole ma non abbiamo alcuna idea sul modo in cui predisporla a dovere. Quali elementi utilizzare? In che modo? Ovviamente, la presenza di dettagli floreali e vegetali è consigliata, vista la stagione, ma non è per forza di cose l’unica scelta possibile. Unache si rispetti dovrebbe vibrare con colori accesi e trasmettere gioia e spensieratezza: vediamo insieme quali possono essere gli accorgimenti da tenere in questo senso. Le nuance più adatte Una volta abbandonati i ...