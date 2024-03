(Di lunedì 4 marzo 2024) Striscia la notizia è stata in grado di raggiungeree regalarle il celebre. Cosa ha rivelato l’influencer? Anche Striscia la notizia, dopo Pomeriggio 5, è stata in grado di intercettare. In questi giorni il suo nome, insieme a quello di Fedez, è al centro della cronaca rosa. E così MovieTele.it.

Tapiro d’oro per Chiara Ferragni: “Questa non è una strategia di comunicazione”: Striscia la notizia è stata in grado di raggiungere Chiara Ferragni e regalarle il celebre Tapiro d’oro. Cosa ha rivelato l’influencer Anche Striscia la notizia, dopo Pomeriggio 5, è stata in grado ...informazione

Chiara Ferragni a Che tempo che fa: “Con Fedez continuiamo a sentirci. Abbiamo avuto tante crisi, questa è un po’ più forte”: I fan l'hanno accolta fuori dagli studi della trasmissione: "Grazie per essere venuti qui", ha scritto su Instagram, dove nel primo pomeriggio si era confidata: "Tremo di paura, piango e va bene anche ...ilriformista

Fedez influencer a Parigi, Chiara Ferragni e il Tapiro, Ilary Blasi che flop il libro: I gossip più pungenti del fine settimana vedono protagonisti i personaggi più chiacchierati del momento: gli immancabili Chiara Ferragni e Fedez, Ilary Blasi e il suo libro e persino Rihanna ...ilgiornale