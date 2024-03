Tante le persone che si aspettavano di più dall’intervento a Che tempo che fa Fiorello | «Non è successo niente»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il giorno dopo la sua attesa intervista a Cheche fa, Chiara Ferragni torna a dividere pubblico e follower. C’è chi si schiera a favore dell’imprenditrice digitale lodandola per la sincerità, il desiderio di riconoscersi imperfetta e il coraggio di ammettere i propri errori, compreso quello ormai famoso del pandoro-gate. C’è chi loda Fabio Fazio perché non ha trasformato il salotto tv in un tribunale. Ma c’è anche chi punta il dito contro un’intervista nella quale non è stato aggiuntodi nuovo rispetto a quanto già detto. E ancheè intervenuto su questa intervista nella puntata di Viva Rai2! andata in onda questa mattina. ...

Dallas, 29 febbraio 2024 - Il Texas brucia, da martedì notte case distrutte, strade interrotte, pianure in fiamme e Migliaia di persone in fuga anche perché ... (quotidiano)

Elena Barolo operata all'addome: «Rimosso un tumore grande come una palla, ho avuto paura»: Tra le Tante persone che le sono state vicine anche Giorgia Palmas, la sua “collega” a Striscia la notizia: «Dopo più di vent’anni continuiamo a essere legatissime, per me è come una sorella».ilmessaggero

Il sogno di Valentina Tomirotti: “In tv vorrei vedere una valletta di Sanremo con disabilità”: Un mondo che ancora per tanti è sottorappresentato. Tomirotti ne parla in un’intervista pubblicata sul numero di febbraio di SuperAbile, il magazine del contact center integrato per la disabilità di ...dire

Ecco come bloccare i borseggiatori a Napoli: C'è il gruppo di persone che accerchia l'anziano e parla fra loro catturando l'attenzione dell'ignara prossima vittima. O anche la "turista" che gira con tanto di macchina fotografica e mappa della ...ansa