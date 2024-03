Tagli e mal di pancia Tutti i grattacapi in casa Opec+

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 4 marzo 2024) Barra dritta per l’con l’estensione deialle forniture fino alla metà dell’anno, decisa domenica. L’obiettivo del cartello di produttori di petrolio è invariato: limitare il surplus globale di greggio e assicurarsi che i prezzi rimangano almeno attorno agli 80 dollari al barile. Per farlo, le nazionisono pronte ad accettare limitazioni di circa due milioni di barili al giorni. Nella giornata di lunedì, però, gli indici si sono mossi ben poco: i mercati si aspettavano la mossa, ma sembra che non prevedano nemmeno grandi avvaloramenti per l’oro nero. Al solito, è Riad il motore dietro alla decisione. Sarà proprio l’Arabia Saudita a rinunciare a uno dei due milioni di barili messi in conto dal cartello che guida. Una decisione in linea con l’analisi di Fitch Ratings, secondo cui il regno ha bisogno che il prezzo rimanga ...