Tadej Pogacar | l’irripetibile

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Come accade in gran parte delle corse di ciclismo, le prime immagini di gara non sono in diretta. Agli spettatori in fremente attesa viene sempre fornito un riassunto di ciò che è successo prima, nei cento e passa chilometri in cui l’intreccio inizia a complicarsi. Fin dalle primissime battute, però, già si distingue il volto smagliante di, lo stesso che rivedremo molti chilometri più tardi. In telecronaca Pancani e Petacchi parlano del «grandissimo punto interrogativo» sulle reali possibilità dello sloveno: è al debutto stagionale, mentre il suo grande rivale di questi anni, Jonas Vingegaard, ha già vinto tappe e classifica generale di una corsa in Spagna. L’unico dei 175 in gara a non aver ancora corso quest’anno, effettivamente, è proprio. È il grande tema della vigilia: come sta? Ci ha abituato a vincere al ...