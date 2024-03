Svolta nel caso Alessia Pifferi | “Altro che deficit cognitivo | è stata imbeccata da altri”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Prevista una nuova udienza del processo ad, sulla quale pende la pesante accusa di omicidio pluriaggravato per aver lasciato la figlia Diana di appena 18 mesi sola nel luglio 2022 per 6 giorni. La perizia ha stabilito che la donna “al momento dei fatti era capace di intendere e di volere” e il pm di Milano Francesco De Tommasi sta indagando anche sulle due psicologhe che l’hanno seguita per falso e favoreggiamento. Secondo l’accusa le due psicologhe avrebbero “imbeccato” lae tra le indagate c’è anche l’avvocato della donna,Pontenani. L’esperto: “Laha riutilizzato parole delle psicologhe” Come riportato da Today secondo lo psichiatra Elvezio Pirfo, che ha firmato la relazione richiesta dai giudici della corte d’Assise, ...